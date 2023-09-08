МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российская Федерация успешно отстаивает свою точку зрения в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, находя общий язык с жителями этих регионов и пользуясь их недовольством колониализмом Запада, пишет Social Europe. Глава Еврокомиссии хочет усилить давление на ОАЭ, пишет СМИ

Авторы статьи напоминают, что с начала СВО многие представители западного экспертного сообщества настаивали, что Украина побеждает в информационной войне, а Россия "продолжает терять поддержку". При этом подчеркивается, что "возможно, подобное утверждение справедливо для западных стран, но было бы ошибкой считать его универсальным и верным для всего мира".

Дело в том, что множество англоязычных материалов, опубликованных в популярных журналах и соцсетях, как считает издание, "скрывают реальность" — тот факт, что около двух третей мирового населения проживает в странах, которые относятся к российской СВО как минимум нейтрально, а то и поддерживают ее.



"Кремль никогда не стремился донести свое видение конфликта западной общественности. Он адаптирует свою пропаганду, ориентируясь на определенные страны Южной Америки, Африки и Ближнего Востока", — утверждается в статье.



С началом СВО в западных странах был запрещен ряд российских СМИ, но это только побудило Москву "изменить и улучшить свою тактику". Чтобы охватить конкретные демографические группы, Россия начала транслировать свою позицию в статьях и видеороликах на арабском или испанском языках на таких платформах, как TikTok или Telegram.



В итоге "прокремлевские тезисы", как считают авторы материала, приобретают большую популярность в целевой аудитории. В качестве примера эффективности такого подхода Social Europe приводит тот факт, что ни одна страна Африки, Ближнего Востока или Южной Америки не ввела против России санкции.



Также издание обращает внимание, что Соединенные Штаты и их союзники преподносят противостояние Украины и России как борьбу демократии с диктатурой. Однако эта установка мало впечатляет континенты, где Запад с его концепцией "свободного мира" воспринимается в качестве колонизатора, который в течение целых столетий узурпировал власть. При этом во многих странах прекрасно помнят, что в XX веке именно Москва, возглавлявшая Советский Союз, "поставляла оружие и оказывала политическую поддержку местным движениям за независимость".



Поэтому, пусть Украина и ее союзники "невероятно эффективно" распространяли собственную пропаганду, им, подчеркивается в статье, не следует недооценивать влияние России. "Пока Запад спит, надеясь, что Россия ведет этот конфликт в одиночку, Кремль продолжает укреплять отношения со своими союзниками", — подытоживает Social Europe.