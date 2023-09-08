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В США узнали о готовящемся заговоре против Зеленского
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В ВСУ идут дискуссии о том, чтобы "убрать" президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в своем аккаунте в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... ПРАЙМ, 08.09.2023
общество , новости, сша, владимир зеленский, всу, заговор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В ВСУ идут дискуссии о том, чтобы "убрать" президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в своем аккаунте в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
В частности, Макгрегор написал: "На Украине внутри украинских сил идет много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского".
Вместе с тем полковник отметил, что украинские вооруженные силы к сегодняшнему дню потеряли уже 400 тысяч человек погибшими, и призвал украинское руководство заключить с Россией мирное соглашение.
"Заключите мир, глупцы!", — резюмировал экс-советник Пентагона.
Ранее Макгрегор сделал заявление, что российские военные в случае необходимости способны освободить Одессу и дойти до Польши ради завершения горячей фазы конфликта.