МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В ВСУ идут дискуссии о том, чтобы "убрать" президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в своем аккаунте в соцсети X бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Полковник Макгрегор: Россия решила подождать краха экономики Европы

В частности, Макгрегор написал: "На Украине внутри украинских сил идет много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского".

Вместе с тем полковник отметил, что украинские вооруженные силы к сегодняшнему дню потеряли уже 400 тысяч человек погибшими, и призвал украинское руководство заключить с Россией мирное соглашение.

"Заключите мир, глупцы!", — резюмировал экс-советник Пентагона.

Ранее Макгрегор сделал заявление, что российские военные в случае необходимости способны освободить Одессу и дойти до Польши ради завершения горячей фазы конфликта.