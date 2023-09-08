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2023
https://1prime.ru/society/20230908/841687488.html
Белый дом дал понять Зеленскому, зачем он нужен на G20
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США хотели бы видеть Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта, заявил советник американского... ПРАЙМ, 08.09.2023
новости, общество , сша, украина, владимир зеленский, индия, саммит g20
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. США хотели бы видеть Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта, заявил советник американского президента Джейк Салливан.
"По нашему мнению, иметь Зеленского на этом (саммите) G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом" — сообщил он журналистам.
Салливан отметил, что Зеленский "без отдыха" продолжает вовлекать лидеров различных стран в разговоры о принципах "длительного мира". Чиновник добавил, что положительно оценивает его усилия в данном вопросе.