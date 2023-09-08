МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. США хотели бы видеть Владимира Зеленского на G20 в Индии для продолжения работы с мировыми лидерами над идеями Украины по урегулированию конфликта, заявил советник американского президента Джейк Салливан. ЕС хочет наладить контакт с Африкой на саммите G20, пишет СМИ

"По нашему мнению, иметь Зеленского на этом (саммите) G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом" — сообщил он журналистам.

Салливан отметил, что Зеленский "без отдыха" продолжает вовлекать лидеров различных стран в разговоры о принципах "длительного мира". Чиновник добавил, что положительно оценивает его усилия в данном вопросе.