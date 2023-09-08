МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Аферисты создали Telegram-канал, имитирующий официальный ресурс "Госуслуг", с помощью которого могут внедрять на телефоны россиян вредоносные программы и похищать их деньги, сообщили РИА Новости в платформе по борьбе с мошенниками "Мошеловка". Россиян предупредили о новой тактике мошенников в Telegram

РИА Новости обратило внимание, что один из популярных развлекательных Telegram-каналов рекламирует ресурс под названием "Госуслуги в Telegram" с аватаром, похожим на логотип официальных "Госуслуг". Данный канал — закрытый, для вступления нужно подать заявку. Канал обещает предоставлять информацию, например, о том, как оформить пособие в размере более 45 тысяч рублей, "если у вас есть хоть один родственник…", "быстро и легко получить пособия при рождении ребенка", получить выплату в 107 тысяч рублей "рожденным с 1946 по 1991 год" и прочее.

"Канал мошеннический, при переходе можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу", — указали в "Мошеловке".

Эксперты пояснили, что при попытке перейти в данный канал, подав заявку на включение, пользователь попадает к боту и видит сообщение, что заявку не смогли обработать и нужно пройти по еще одной ссылке. "Добропорядочным администраторам точно не нужно было бы реализовывать несколько ссылок для приема подписчиков в канал. Вероятнее всего, ссылка, как первая, так и вторая, будет фишинговой, вредоносной, имеющей целью взломать аккаунт или же получить доступ к иным данным в телефоне", — указали они.

Схем, в результате которых пытаются взломать аккаунт в Telegram, очень много, и сигналы об этом приходят регулярно, пояснили в "Мошеловке". При получении доступа мошенники могут увидеть все контакты жертвы, переписки, фото и изображения. Все это может быть использовано в дальнейших манипуляциях.

"К сожалению, сейчас появилось огромное количество Telegram-каналов, имитирующих официальные каналы ведомств. Цели их создания могут сильно отличаться — от простого привлечения подписчиков громким именем до вовлечения в мошеннические схемы", — отметили эксперты. Они напомнили, что верифицированные каналы, которым можно доверять, регулярно приводит портал "Объясняем.рф", и в сети они помечены голубой галочкой.