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В России введут штрафы за рекламу в почтовых ящиках
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За рекламу в почтовых ящиках в жилых домах начнут штрафовать — соответствующий законопроект подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщают "Известия"... ПРАЙМ, 08.09.2023
общество , новости, россия, госдума, законопроект, реклама
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. За рекламу в почтовых ящиках в жилых домах начнут штрафовать — соответствующий законопроект подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщают "Известия".
Законопроектом предлагается установить штраф для физических лиц в размере от двух до 5,5 тысячи рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.
Как указывают в Госдуме, законодательство регламентирует рекламу на стенах и крышах зданий, но пространство в подъезде и почтовые ящики также являются общим имуществом жильцов.
При этом депутаты предлагают выявлять нарушения с помощью систем видеонаблюдения.
Комментируя "антирекламный" законопроект, парламентарий Сергей Колунов заявил, что рекламные материалы в почтовом ящике мешают найти действительно важную корреспонденцию, счета за коммунальные услуги и т.д. Также он отметил, что рекламные послания часто маскируют под заказные письма, и это вызывает сложности и дезориентирует пожилых людей.