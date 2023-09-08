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Пушкова удивила "необычная самостоятельность мышления" Илона Маска
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Американский бизнесмен Илон Маск показал самостоятельность мышления в ситуации со Starlink в Крыму, что уже необычно в нынешней Америке, такое мнение в своем Telegram-канале... ПРАЙМ, 08.09.2023
новости, медиа, общество , бизнес, технологии, россия, алексей пушков, илон маск, starlink, крым
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск показал самостоятельность мышления в ситуации со Starlink в Крыму, что уже необычно в нынешней Америке, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.
Ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на биографию миллиардера за авторством Уолтера Айзексона, сообщил, что Маск приказал ограничить работу интернета Starlink вблизи Крыма и в результате сорвал попытку морских дронов Украины атаковать российский флот в Севастополе.
Впоследствии сам предприниматель заявил, что Starlink вблизи Крыма не был активирован, но фактически он подтвердил, что помешал Украине атаковать Черноморский флот России.
Комментируя ситуацию, Пушков отметил: "В чем Маску не откажешь, так это в самостоятельности мышления. В отличие от либерзомби, населивших массу высоких кабинетов в СМИ и политике США, Маск политически индивидуален. А это уже необычно в нынешней Америке".
Ранее, в феврале нынешнего года, Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, способного привести к третьей мировой войне.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, которая предоставляет широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты.