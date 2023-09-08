МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск показал самостоятельность мышления в ситуации со Starlink в Крыму, что уже необычно в нынешней Америке, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков. Аналитик назвал условия, при которых Маск заслуживает Нобелевской премии

Ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на биографию миллиардера за авторством Уолтера Айзексона, сообщил, что Маск приказал ограничить работу интернета Starlink вблизи Крыма и в результате сорвал попытку морских дронов Украины атаковать российский флот в Севастополе.

Впоследствии сам предприниматель заявил, что Starlink вблизи Крыма не был активирован, но фактически он подтвердил, что помешал Украине атаковать Черноморский флот России.

Комментируя ситуацию, Пушков отметил: "В чем Маску не откажешь, так это в самостоятельности мышления. В отличие от либерзомби, населивших массу высоких кабинетов в СМИ и политике США, Маск политически индивидуален. А это уже необычно в нынешней Америке".

Ранее, в феврале нынешнего года, Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, способного привести к третьей мировой войне.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, которая предоставляет широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты.