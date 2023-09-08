МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Нынешняя политика Польши напоминает танец на канате над пропастью, исполнять который ее заставил Вашингтон. Варшава в очередной раз сделала неправильный геополитический выбор, и чтобы вырваться на свободу, полякам необходимо партнерство с Россией, без которой у Польши ничего не получится, пишет в статье для Myśl Polska обозреватель Петр Панасюк. “Путин предупрежден”: Польша послала дерзкий сигнал

Он сетует, что США "из соображений экономии" превратили Польшу в свой форпост в Европе, который, с одной стороны, противостоит Германии, а с другой — Союзному государству России и Белоруссии.

Соединенные Штаты, по словам Панасюка, поручили Польше играть роль "так называемой гиены", которая должна разрушать единство Европы, торпедировать общие европейские инициативы, препятствовать всему, что цементирует континент — "естественно, по согласованию с кураторами из Госдепартамента".

При этом автор подчеркивает, что в случае изменения политической конъюнктуры и ухода Соединенных Штатов из Центральной Европы Польша останется одна с конфликтующими соседями. После чего он задается вопросом: "какое, интересно, "наказание" назначат полякам соседние "обиженные" ими державы?"

Ссылаясь на исторический опыт, Панасюк отмечает, что Польша не может выступать одновременно против ФРГ и России, ей необходимо поддерживать союзнические отношения хотя бы с одним соседом. И, снова со ссылкой на историю, он утверждает, что "лучшим геополитическим выбором для Польши всегда является Россия", которая, располагаясь рядом, "не претендует на наши земли, не собирается менять нашу культуру, язык и обычаи".

Также Россия, по словам автора, не собирается захватывать рынок Польши, отбирать ее предприятия, красть ее природные ресурсы, менять пол ее детей и т. д., что отличает русских от коллективного Запада, который всегда относился к полякам "как к европейским индейцам, которых следует безжалостно эксплуатировать, а их земли грабить".

"Посмотрите, как мало у нас осталось польских фабрик, как после 30 лет так называемой "трансформации" выглядит польская сфера торговли. Запад открыто объявил о намерении закрыть все польские угольные шахты и электростанции. Естественно, для нашего же блага. Под предлогом внедрения либерализма, демократии и климатизма осуществляется грабеж людей и наших ресурсов. Это он — старый добрый западный империализм, хорошо известный во всем мире", — говорится в статье.

Польша — слабое государство, которое существует в условиях американского доминирования, констатирует автор, и чтобы вырваться на свободу, ей "в качестве партнера нужна Россия, хотим мы этого или не хотим".

Соответственно, "искусственно раздутый США европейско-российский конфликт", по мнению Панасюка, полностью противоречит польским интересам и грозит всей Европе войной и масштабным экономическим кризисом.

"Если мы хотим вывести нашу страну на новый, более высокий уровень, нам нужно последовать примеру Орбана: в Европе есть только один серьезный, альтернативный партнер — это Россия. Поспешим же к ней с добрым словом и жестом дружбы, чтобы нас снова кто-то не опередил", — заключает Панасюк.