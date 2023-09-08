МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной. Лавров оценил реализацию проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш

После этого Лавров посетил дом-музей лидера борьбы за независимость, отца-основателя Бангладеш Муджибура Рахмана, возложив венок к его мозаичному портрету.

Министр также оставил запись в книге для гостей, где отметил дружественные взаимовыгодные отношения между Москвой и Даккой, установленные при Муджибуре Рахмане, а также советскую помощь стране.

Министр иностранных дел России прибыл в столицу Бангладеш со своим первым визитом 7 сентября.

В Дакке Лавров и глава МИД Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен обсудили вопросы развития двусторонней торговли, реализацию проекта атомной электростанции "Руппур", который Москва называет флагманским в двусторонних отношениях, а также гуманитарные вопросы. Проект АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком, доставка и загрузка первой партии ядерного топлива ожидается в октябре, заявил Лавров по итогам переговоров.

Кроме того, по его словам, Москва и Дакка обсуждают практические аспекты налаживания регулярных масштабных поставок СПГ и нефти в Бангладеш.