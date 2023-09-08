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Лавров встретился с премьер-министром Бангладеш
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной. После этого Лавров посетил дом-музей лидера борьбы за независимость,... ПРАЙМ, 08.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной.
После этого Лавров посетил дом-музей лидера борьбы за независимость, отца-основателя Бангладеш Муджибура Рахмана, возложив венок к его мозаичному портрету.
Министр также оставил запись в книге для гостей, где отметил дружественные взаимовыгодные отношения между Москвой и Даккой, установленные при Муджибуре Рахмане, а также советскую помощь стране.
Министр иностранных дел России прибыл в столицу Бангладеш со своим первым визитом 7 сентября.
В Дакке Лавров и глава МИД Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен обсудили вопросы развития двусторонней торговли, реализацию проекта атомной электростанции "Руппур", который Москва называет флагманским в двусторонних отношениях, а также гуманитарные вопросы. Проект АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком, доставка и загрузка первой партии ядерного топлива ожидается в октябре, заявил Лавров по итогам переговоров.
Кроме того, по его словам, Москва и Дакка обсуждают практические аспекты налаживания регулярных масштабных поставок СПГ и нефти в Бангладеш.