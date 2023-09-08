МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Специальные службы задержали в Крыму агента украинской разведки, планировавшего нарушить воинские перевозки путем диверсии на железной дороге, сообщила ФСБ России. Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт

"Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок", — следует из релиза.

В ФСБ уточнили, что задержанный — житель Севастополя 1978 года рождения, по указаниям украинской военной разведки собирал сведения о размещении в Крыму объектов и подразделений российского Министерства обороны, а также готовил теракт на железной дороге.

Как добавили в ведомстве, у агента изъяли самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества.

На данный момент задержанный заключен в СИЗО.