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Агента Украины задержали за подготовку диверсии в Крыму
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Специальные службы задержали в Крыму агента украинской разведки, планировавшего нарушить воинские перевозки путем диверсии на железной дороге, сообщила ФСБ России. "Пресечена... ПРАЙМ, 08.09.2023
общество , новости, украина, крым, диверсии, фсб
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Специальные службы задержали в Крыму агента украинской разведки, планировавшего нарушить воинские перевозки путем диверсии на железной дороге, сообщила ФСБ России.
"Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок", — следует из релиза.
В ФСБ уточнили, что задержанный — житель Севастополя 1978 года рождения, по указаниям украинской военной разведки собирал сведения о размещении в Крыму объектов и подразделений российского Министерства обороны, а также готовил теракт на железной дороге.
Как добавили в ведомстве, у агента изъяли самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества.
На данный момент задержанный заключен в СИЗО.