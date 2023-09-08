Белик: Маск отказом активировать Starlink для атаки установил "красные линии"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск обозначил свои "красные линии", отказав активировать Starlink для помощи в атаке на российский Черноморский флот, это здравый взгляд, заявил депутат Государственной Думы от Севакстополя Дмитрий Белик.
Ранее телеканал CNN, сославший на биографию предпринимателя, сообщал о решении Маска ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и, таким образом, сорвал атаку Киева на Военно-морской флот России. Отмечалось, что бизнесмена обеспокоил возможный ответ Москвы на этот "маленький Перл-Харбор".
Позднее Маск опроверг сообщения, заявив, что система и так не работала в том районе, а он только не дал согласие на ее включение.
"Маск своим поступком фактически установил свои красные линии, за которые переходить нельзя", — прокомментировал ситуацию Белик.
По его словам, осторожность американского предпринимателя является здравым взглядом на будущее человечества.
"Сегодня жажда денег так затмила разум Западу, что они отбросили осторожность, а Маск напомнил им, что все эти блага могут в один момент закончиться в случае ядерного конфликта", — добавил депутат.
https://1prime.ru/society/20230908/841690385.html