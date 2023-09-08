СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск обозначил свои "красные линии", отказав активировать Starlink для помощи в атаке на российский Черноморский флот, это здравый взгляд, заявил депутат Государственной Думы от Севакстополя Дмитрий Белик. Пушкова удивила "необычная самостоятельность мышления" Илона Маска

Ранее телеканал CNN, сославший на биографию предпринимателя, сообщал о решении Маска ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и, таким образом, сорвал атаку Киева на Военно-морской флот России. Отмечалось, что бизнесмена обеспокоил возможный ответ Москвы на этот "маленький Перл-Харбор".

Позднее Маск опроверг сообщения, заявив, что система и так не работала в том районе, а он только не дал согласие на ее включение.

"Маск своим поступком фактически установил свои красные линии, за которые переходить нельзя", — прокомментировал ситуацию Белик.

По его словам, осторожность американского предпринимателя является здравым взглядом на будущее человечества.

"Сегодня жажда денег так затмила разум Западу, что они отбросили осторожность, а Маск напомнил им, что все эти блага могут в один момент закончиться в случае ядерного конфликта", — добавил депутат.