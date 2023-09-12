МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В Еврокомиссии РИА Новости пояснили, что запрет на импорт автомобилей из России в союз действует давно и не связан с обнародованным на прошлой неделе пояснением ЕК, а государства союза должны сами следить за соблюдением ограничительных мер. В Венгрии прокомментировали одобрение ЕК изменения контрактов по АЭС "Пакш"

В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

При этом в ЕК в понедельник также указали, что страны ЕС не должны препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило слухи о том, что российские туристы не могут ввозить в ЕС личные вещи — вплоть до шампуней и туалетной бумаги.

"Несмотря на то что пояснение (Еврокомиссии — ред.) было опубликовано на прошлой неделе, соответствующий запрет на импорт в ЕС действует уже гораздо дольше. Поскольку применение санкций ЕС возложено на государства-члены ЕС, именно они должны следить за тем, чтобы правила ЕС соблюдались", — сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.

Ранее таможня и МИД Финляндии, а также налогово-таможенный департамент Эстонии сообщили, что изучают пояснение Еврокомиссии и оценивают его влияние на ввоз ряда товаров россиянами. При этом в Эстонии высказались за синхронное с Финляндией и странами Балтии применение ограничений.

Санкции Евросоюза утверждаются единогласным решением Совета ЕС, в который входят представители всех 27 государств сообщества. Однако вопросы применения санкций и их интерпретации входят в ведение правительств отдельных государств союза. Еврокомиссия, в свою очередь, дает рекомендации по соблюдению ограничительных мер.