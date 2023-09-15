МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. США следует понять, что раскручивание санкционной спирали никуда не ведет и Москва не откажется от защиты своих интересов, заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый пакет американских санкций. США введут санкции против 150 компаний и физлиц за помощь России, пишут СМИ

"Вашингтону пора бы уже понять, что раскручивание санкционной спирали — дорога в никуда. Наша страна никогда не откажется от защиты своих национальных интересов, будет твердо отстаивать принципы равноправия и неделимости безопасности в международных отношениях. Как показали недавние саммиты "Россия-Африка", БРИКС и "Группы двадцати", в этом деле у нас немало сторонников и единомышленников", — сказал Антонов в ответ на просьбу оценить новый виток антироссийских мер, затронувших 24 лица и почти 150 компаний.

По словам Антонова, Вашингтон вновь "пустился в санкционную прыть в надежде обрушить" российскую экономику. "То ли от отчаяния, то ли из-за иллюзий американские власти фанатично изобретают дополнительные способы нанесения урона нашей стране", — отметил он.

Как напомнил глава российской дипмиссии, РФ "уже обложена тысячами односторонних рестрикций", однако и это не помогло обрушить ее экономику вопреки ожиданиям Запада.

"Об этом неудобном для американских властей факте говорят не только текущие оценки Бреттон-Вудских институтов, но и их дальнейшие прогнозы. Даже близкие к Белому дому журналисты с досадой указывают на то, что российская экономика уверенно стоит на ногах, несмотря на все попытки блицкригов", — добавил в заключение посол РФ в США.