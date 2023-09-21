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Иран и США пошли на взаимные уступки, пишет Wall Street Journal
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США отказываются от конфискации иранских нефтергрузов, а Иран прекратит преследования и захват иностранных танкеров в Персидском заливе на фоне переговоров об обмене заключенными,... ПРАЙМ, 21.09.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, нефть, энергетика, сша, иран, заключенные, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. США отказываются от конфискации иранских нефтергрузов, а Иран прекратит преследования и захват иностранных танкеров в Персидском заливе на фоне переговоров об обмене заключенными, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Обе стороны договорились избегать действий, которые могли бы усилить напряженность на переговорах… К таким действиям относятся прекращение Ираном преследования или захвата иностранных танкеров в Персидском заливе и отказ США от конфискации иранских нефтегрузов", — пишет издание со ссылкой чиновников.
Источники считают, что эти действия США стали "частью более большого шага в сторону от санкций" против Ирана.
В понедельник при посредничестве Катара состоялся обмен заключенными между Ираном и США. В рамках сделки Тегеран также получил доступ к замороженным активам в размере 6 миллиардов долларов, которые были переведены на счета в банки Катара. Госдеп уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.