МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. США отказываются от конфискации иранских нефтергрузов, а Иран прекратит преследования и захват иностранных танкеров в Персидском заливе на фоне переговоров об обмене заключенными, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Палата представителей США проголосовала за новые санкции против Ирана

"Обе стороны договорились избегать действий, которые могли бы усилить напряженность на переговорах… К таким действиям относятся прекращение Ираном преследования или захвата иностранных танкеров в Персидском заливе и отказ США от конфискации иранских нефтегрузов", — пишет издание со ссылкой чиновников.

Источники считают, что эти действия США стали "частью более большого шага в сторону от санкций" против Ирана.

В понедельник при посредничестве Катара состоялся обмен заключенными между Ираном и США. В рамках сделки Тегеран также получил доступ к замороженным активам в размере 6 миллиардов долларов, которые были переведены на счета в банки Катара. Госдеп уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.