МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. США отказываются от конфискации иранских нефтергрузов, а Иран прекратит преследования и захват иностранных танкеров в Персидском заливе на фоне переговоров об обмене заключенными, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

" Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране

Палата представителей США проголосовала за новые санкции против Ирана

"Обе стороны договорились избегать действий, которые могли бы усилить напряженность на переговорах… К таким действиям относятся прекращение Ираном преследования или захвата иностранных танкеров в Персидском заливе и отказ США от конфискации иранских нефтегрузов", — пишет издание со ссылкой чиновников.

Источники считают, что эти действия США стали "частью более большого шага в сторону от санкций" против Ирана.

В понедельник при посредничестве Катара состоялся обмен заключенными между Ираном и США. В рамках сделки Тегеран также получил доступ к замороженным активам в размере 6 миллиардов долларов, которые были переведены на счета в банки Катара. Госдеп уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.