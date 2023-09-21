МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц выступал в полупустом зале на Генассамблее ООН, из-за отсутствия интереса к нему, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. На Генассамблее ООН предложили ограничить цены на нефть для небогатых стран

В частности, он написал: "Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии".

При этом Пушков отметил, "поезд истории остановку "Берлин" уже миновал", и решения в новом мире теперь принимаются в других местах.

С 19 по 26 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Делегацию России возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.