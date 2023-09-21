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Пушков объяснил, почему Шольц выступал в полупустом зале Генассамблеи ООН
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Канцлер Германии Олаф Шольц выступал в полупустом зале на Генассамблее ООН, из-за отсутствия интереса к нему, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. В частности,... ПРАЙМ, 21.09.2023
новости, общество , генассамблея оон, германия, олаф шольц, выступление, комментарий
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц выступал в полупустом зале на Генассамблее ООН, из-за отсутствия интереса к нему, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
В частности, он написал: "Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии".
При этом Пушков отметил, "поезд истории остановку "Берлин" уже миновал", и решения в новом мире теперь принимаются в других местах.
С 19 по 26 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Делегацию России возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.