МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Польские власти превратили страну в посмешище на глазах всего мира из-за позиции по Украине, заявил в соцсети X польский политик Марек Тухольский. Политолог разъяснил, о чем говорят угрозы Польши и Словакии Киеву

На своей странице в соцсети он написал: "Президент Украины демонстративно выходит во время выступления Анджея Дуды на Генассамблее ООН и называет нас помощниками Путина. Вам, лохам из PiS (правящая партия в Польше — прим. ред.) и "экспертам", льют ведро помоев на ваши пустые головы. Мне жаль не вас, а Польшу, которую вы привели к потерям и сделали посмешищем в глазах всего мира".

Ранее в своем выступлении на Генассамблее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "некоторые друзья Киева в Европе" отказались покупать украинское зерно, чем якобы подыграли России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где выразили решительный протест.

Анджей Дуда, со своей стороны, назвал Украину утопающим, который цепляется за все и может утопить тех, кто пытается его спасти.