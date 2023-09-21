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https://1prime.ru/society/20230921/841791159.html
Польша стала посмешищем на глазах у всего мира, заявил польский политик
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Польские власти превратили страну в посмешище на глазах всего мира из-за позиции по Украине, заявил в соцсети X польский политик Марек Тухольский. На своей странице в соцсети он... ПРАЙМ, 21.09.2023
новости, общество , польша, украина, позиция, комментарий
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Польские власти превратили страну в посмешище на глазах всего мира из-за позиции по Украине, заявил в соцсети X польский политик Марек Тухольский.
На своей странице в соцсети он написал: "Президент Украины демонстративно выходит во время выступления Анджея Дуды на Генассамблее ООН и называет нас помощниками Путина. Вам, лохам из PiS (правящая партия в Польше — прим. ред.) и "экспертам", льют ведро помоев на ваши пустые головы. Мне жаль не вас, а Польшу, которую вы привели к потерям и сделали посмешищем в глазах всего мира".
Ранее в своем выступлении на Генассамблее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "некоторые друзья Киева в Европе" отказались покупать украинское зерно, чем якобы подыграли России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где выразили решительный протест.
Анджей Дуда, со своей стороны, назвал Украину утопающим, который цепляется за все и может утопить тех, кто пытается его спасти.