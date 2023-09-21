МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой МИД Болгарии Марией Габриэль и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, на которой обсуждалось открытие рынка Европы для украинской сельхозпродукции. Во Франции призвали остановить "безумного" Зеленского

Пользователь с ником Kamil Otwinowski, не выбирая выражений, призвал прервать отношения с украинским лидером: "Гоните эту неблагодарную скотину".

PowoliDoCelu Pira Finance оставил обличающий комментарий: "Теперь я вижу, что Зеленский на пару с олигархами использует войну для личного обогащения. Это отвратительно".

Ему вторит RaDeger: "Урсула и Зеленский провели встречу самых коррумпированных персон Европы. Браво".

А пользователь Peter A Rechnagel сделал прогноз: "Берегитесь Украины, берегитесь. Довольно. Хватит с населения ЕС. Они не станут продолжать спонсировать украинский конфликт".

"У тебя есть поддержка от всей планеты, а ты все равно жалуешься. Ты просто показушник", — констатировал Shaunt.

Еврокомиссия 15 сентября приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в ряд приграничных государств Евросоюза, но в то же время обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После правительства Словакии, Венгрии и Польши объявили о продлении ограничений в одностороннем порядке. Например, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу продуктов вошли 24 наименования. Кроме зерновых, в "черный список" были включены различные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.