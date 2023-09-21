МВД Эстонии: авто с российскими номерами надо зарегистрировать за полгода
ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен — ПРАЙМ. Находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами в течение шести месяцев должны быть зарегистрированы в стране или вывезены из Эстонии, сообщил эстониский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
"Теперь все владельцы находящихся в Эстонии транспортных средств с российскими номерами должны в течение шести месяцев поставить свой автомобиль на учет в Эстонии или вывезти его в Россию", — сказал Ляэнеметс на пресс-конференции правительства.
Министр добавил, что при регистрации ввезенного в страну автомобиля требуется оплатить налог с оборота и таможенную пошлину. "Например, в случае с автомобилем стоимостью 20 тысяч евро таможенная пошлина составит около двух тысяч евро, а налог с оборота — 4,4 тысячи евро", — пояснил Ляэнеметс.
Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.
Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
https://1prime.ru/society/20230921/841795947.html