ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен — ПРАЙМ. Находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами в течение шести месяцев должны быть зарегистрированы в стране или вывезены из Эстонии, сообщил эстониский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. В Евросоюзе рассказали о критериях, по которым вводят санкции

"Теперь все владельцы находящихся в Эстонии транспортных средств с российскими номерами должны в течение шести месяцев поставить свой автомобиль на учет в Эстонии или вывезти его в Россию", — сказал Ляэнеметс на пресс-конференции правительства.

Министр добавил, что при регистрации ввезенного в страну автомобиля требуется оплатить налог с оборота и таможенную пошлину. "Например, в случае с автомобилем стоимостью 20 тысяч евро таможенная пошлина составит около двух тысяч евро, а налог с оборота — 4,4 тысячи евро", — пояснил Ляэнеметс.

Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.