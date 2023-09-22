МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе, сообщил президент США Джо Байден. Байден объявил об утверждении нового пакета военной помощи Украине

"На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину", — сказал он по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.

США обещали поставить на Украину 31 боевую единицу Abrams. По данным СМИ, первая партия будет состоять из десяти машин. В начале сентября Пентагон также объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, ведомство анонсировало, что они будут поставлены к моменту поставки танков Abrams.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных — как будто "это не их люди".

По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".

На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.