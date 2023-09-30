МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Политолог Алексей Чадаев в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о готовящемся новом наступлении ВСУ. Скандал с американским "клоуном" в ВСУ вызвал ярость в США

Источник РИА Новости сообщил: "В Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС".

По мнению Чадаева, ни Украина, ни Запад не могут отказаться от идеи наступления, поскольку это противоречило бы всем их планам.

"На фронте образовался позиционный тупик, крупные наступления приводят к потерям. Это слишком больно для западной доктрины, которая исходит из постулата о неопровержимом превосходстве западного оружия над любым другим. На этом и спекулирует Зеленский, иначе ему придется признать, что все планы (ВСУ — прим. ред.) на весну-лето базировались на ошибочных гипотезах", — отметил политолог.

При этом он считает, что после провала летнего "контрнаступа" Украине вряд ли имеет смысл надеяться на успех возможного октябрьского наступления, которое придется на время распутицы, когда " даже подвоз снабжения станет проблемой".

"Допустим, какая-то группировка высадилась, ее нужно снабжать. Все переправы бомбятся, у российской авиации сейчас есть корректируемые не только полутонные, но и полуторатонные авиабомбы. Но даже подвезти средства снабжения к переправе будет чрезвычайно трудно. И такая группировка, даже если она на чем-то пересечет Днепр — допустим, на катерах — не факт, что она долго протянет", — подытожил политолог.