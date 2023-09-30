МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Пользователей соцсети X встревожили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что 30 сентября украинцам стоит ждать важных новостей. Зеленский поприветствовал 98-летнего нациста в парламенте Канады

Пользователя с ником ukskies слова Зеленского подтолкнули к абстрактному предположению: "Что-то назревает".

Комментатор TheTroutmanShow немного добавил красок: "Звучит как-то зловеще".

А возмущенный Boavista_Ludwig был более конкретен: "Ты превратил Украину во второй Афганистан. Ничто из того, что ты делаешь, не приносит успеха украинцам".

Пользователь Poppy845156 оставил патетическое послание: "Больше катастроф, жертв и смертей".

При этом комментатор wssilverback дал Зеленскому лаконичный, но дельный совет: "Уходи в отставку".

Ранее источник, близкий к компетентным органам, сообщил журналистам, что президент Украины согласовал с кураторами из Соединенных Штатов и Великобритании план нового наступления и захват ЗАЭС.

По его информации, в Николаевской области сосредоточилась крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил СО ВСУ, прошедшим подготовку в у британских инструкторов, намечен захват Запорожской АЭС.

С начала июня ВСУ пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, направляя на передовую подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как отмечал Владимир Путин, ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.