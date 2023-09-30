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В Абхазии рассказали о мерах, принимаемых из-за деструктивных сил в Грузии
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Абхазия в последнее время укрепляет свои военные возможности в связи с угрозой деструктивных сил в Грузии, постоянно заявляющих в ходе митингов "о возвращении Абхазии", заявил в... ПРАЙМ, 30.09.2023
новости, общество , абхазия, грузия, оборона, совбез
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Абхазия в последнее время укрепляет свои военные возможности в связи с угрозой деструктивных сил в Грузии, постоянно заявляющих в ходе митингов "о возвращении Абхазии", заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.
В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне и независимости республики.
Ранее в ходе митингов в Грузии оппозиция, кроме прочего, заявляла о желании "вернуть Абхазию".
"У некоторых грузинских лидеров есть такая фантазия, что они могут силой решить данный вопрос (возвращения Абхазии — ред.). Если подойти к этому прагматично, то совершенно очевидно, что будет с Грузией. И нам нехорошо будет, конечно, но им совсем будет плохо. Поэтому здесь должно все-таки присутствовать понимание реальности", — сказал он, подчеркнув, что в последнее время Абхазия "укрепляет свои военные возможности".
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.