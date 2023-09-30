МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Стратегическое поражение Украины неизбежно, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X в ответ на публикацию Минобороны Украины. Европа начала осознавать, что Киев проиграл, утверждает разведчик ВС США

Ранее украинское военное ведомство оставило в соцсети загадочный пост: "Мы это знаем. Вы это знаете. Они это знают. Это неизбежно". При этом в посте не уточнялось, о чем идет речь.

В ответ Риттер написал: "Стратегическое поражение украинских войск? Искоренение бандеровской структуры, которая управляет Украиной? Уничтожение украинской нации? Да, это неизбежно, но так не должно было произойти. Вы сами сделали это с собой".

Ранее разведчик заявил, что лидеры государств Запада могут принудить президента Украины Владимира Зеленского к отставке из-за его провалов.