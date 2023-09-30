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2023
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Разведчик США жестко ответил на загадочное послание Минобороны Украины
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Стратегическое поражение Украины неизбежно, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X в ответ на публикацию Минобороны Украины. Ранее украинское военное ведомство... ПРАЙМ, 30.09.2023
новости, общество , украина, минобороны, сша, комментарий
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Стратегическое поражение Украины неизбежно, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X в ответ на публикацию Минобороны Украины.
Ранее украинское военное ведомство оставило в соцсети загадочный пост: "Мы это знаем. Вы это знаете. Они это знают. Это неизбежно". При этом в посте не уточнялось, о чем идет речь.
В ответ Риттер написал: "Стратегическое поражение украинских войск? Искоренение бандеровской структуры, которая управляет Украиной? Уничтожение украинской нации? Да, это неизбежно, но так не должно было произойти. Вы сами сделали это с собой".
Ранее разведчик заявил, что лидеры государств Запада могут принудить президента Украины Владимира Зеленского к отставке из-за его провалов.