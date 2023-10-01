МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден после принятия Конгрессом проекта временного финансирования правительства заявил, что страна "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить оказание дальнейшей помощи Украине. Байден объявил об утверждении нового пакета военной помощи Украине

Палата представителей, а вслед за ней и Сенат в субботу одобрили законопроект о финансировании правительства США сроком на 45 дней, не включающий средства на нужды Киева. Тем самым конгрессмены не допустили наступления в стране казавшегося почти неминуемым шатдауна, однако вопрос о финансировании для Украины в этот день стал предметом горячих дискуссий на Капитолийском холме.

"Хотя спикер (Кевин Маккарти — ред.) и подавляющее большинство Конгресса твердо поддерживают Украину, в данном соглашении нет нового финансирования, чтобы продолжать оказывать эту поддержку. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана", — сказал Байден, чье заявление распространил Белый дом.

Глава американской администрации добавил, что ожидает от Маккарти сохранения "полной приверженности" дальнейшему оказанию помощи Киеву, необходимой ему "в этот критический момент".

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".