МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября, проинформировал Белый дом. Байден выступил с категорическим заявлением о поддержке Украины

"В субботу, 30 сентября (по местному времени — ред.), президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года… и продлевает действие некоторых истекающих полномочий", — заявили в американской администрации. Закон не включает выделение средств на нужды Украины.

Подписание главой государства этого нормативного акта окончательно развеяло царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране шатдауна, который в противном случае наступил бы уже с 1 октября.

Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск.

При этом в правительстве США ранее признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".