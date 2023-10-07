МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Киевский режим заминировал Кременчугскую ГЭС, возможна провокация по "каховскому сценарию" — подрыв станции с целью обвинить в этом российскую армию, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в рядах ВСУ в районе самой электростанции. В ГД назвали попытку ВСУ высадить диверсантов "шакальими методами"

Кременчугская ГЭС расположена в городе Светловодск Кировоградской области, плотина станции образует Кременчугское водохранилище и является третьей ступенью Днепровского каскада украинских ГЭС. По плотине проходят автомобильная и железная дороги. Суммарная мощность 12 турбин составляет 700 МВт.

"Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эти сведения российские силовики получили от украинских военнослужащих, охраняющих периметр Кременчугской электростанции.

Киевский режим уже совершал провокацию с подрывом электростанции Днепровского каскада и обвинением в адрес России — в ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала, при этом начался нерегулируемый сброс воды.

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.