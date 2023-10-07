МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Десятки ракет выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, передает корреспондент РИА Новости. В Турции заявили о готовности стать пунктом транзита газа из Израиля

Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Тель-Авиве, сигнал был хорошо слышен в северной части города. По сообщению израильской армии, сирены прозвучали также в центральной части страны.