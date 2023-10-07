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Из сектора Газа выпустили ракеты в сторону Израиля, передают СМИ
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Десятки ракет выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, передает корреспондент РИА Новости. Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Тель-Авиве, сигнал был... ПРАЙМ, 07.10.2023
новости, общество , сектор газа, израиль, ракеты, обстрел
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Десятки ракет выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Тель-Авиве, сигнал был хорошо слышен в северной части города. По сообщению израильской армии, сирены прозвучали также в центральной части страны.