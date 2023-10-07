МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина на форуме "Валдай" укрепило западную общественность во мнении, что Российскую Федерацию невозможно победить, а угроза ядерной войны исходит от Запада, заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя статью французской газеты Figaro с заголовком "Путин сохраняет палец на ядерном спусковом курке". Острый кризис. Пушков объяснил, что стоит за отстранением Маккарти

"Палец на спусковом курке держит тот, кто намерен на этот курок нажать и лишь ждет для этого подходящего момента. Но Путин ясно сказал: Россия применит ядерное оружие только в двух случаях — если против нее будет применено ядерное оружие и если возникнет угроза самому существованию российской государственности. Такая угроза может возникнуть в сегодняшнем мире только со стороны Запада. При этом Путин не угрожал — он предостерегал и предупреждал", — отметил сенатор.

По мнению Пушкова, предупреждения оказали соответствующее влияние на сознание общественности Запада, которое, на его взгляд, укрепилось во мнении, что России нельзя нанести "стратегическое поражение".

Недавно Владимир Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.