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2023
https://1prime.ru/society/20231007/841916665.html
Нетаньяху прокомментировал ситуацию вокруг Сектора Газа
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Израиль находится в состоянии войны, а не в формате военной операции, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе обращении к нации после начала ракетных обстрелов из... ПРАЙМ, 07.10.2023
общество , новости, израиль, сектор газа, ракетные обстрелы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — ПРАЙМ. Израиль находится в состоянии войны, а не в формате военной операции, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе обращении к нации после начала ракетных обстрелов из Сектора Газа.
"Граждане Израиля! Мы находимся в состоянии войны. Это не операция… а война. Сегодня утром ХАМАС предпринял смертоносную внезапную атаку на Израиль и его граждан. Утром я созвал руководителей силовых ведомств и поручил зачистить населенные пункты от проникших (в Израиль — ред.) террористов. Эта операция проводится в эти часы. Тогда же я приказал провести широкую мобилизацию резервов. Противник заплатит цену, которую он никогда не знал", — сказал он.
В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов после непрекращающегося ракетного обстрела из Сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и сообщило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".