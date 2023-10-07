ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — ПРАЙМ. Израиль находится в состоянии войны, а не в формате военной операции, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе обращении к нации после начала ракетных обстрелов из Сектора Газа. Медведев призвал Вашингтон заняться деэскалацией в Израиле вместо Украины

"Граждане Израиля! Мы находимся в состоянии войны. Это не операция… а война. Сегодня утром ХАМАС предпринял смертоносную внезапную атаку на Израиль и его граждан. Утром я созвал руководителей силовых ведомств и поручил зачистить населенные пункты от проникших (в Израиль — ред.) террористов. Эта операция проводится в эти часы. Тогда же я приказал провести широкую мобилизацию резервов. Противник заплатит цену, которую он никогда не знал", — сказал он.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов после непрекращающегося ракетного обстрела из Сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и сообщило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".