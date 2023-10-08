МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в Израиле и обвинили его в том, что, комментируя тяжелое положение, в котором оказалась ближневосточная страна, он не прекращает выпрашивать деньги у Запада. В Сети бурно отреагировали на интригующее заявление Зеленского

Пользователь с ником lawzfinance продемонстрировал тонкую наблюдательность: "Он напряжен. Он думает, что средства, направляемые на Украину, могут перенаправить в Израиль".

Комментатор mrpresident_ap высказался еще более прямолинейно: "Это просто доказывает, что этот человек мошенник, больше никакой помощи Украине".

А пользователь cleanburnincole проявил склонность просторечным выражениям: "Чуваку грустно, потому что чеки на американскую помощь отскочили".

Возмущенный комментарий оставил GemStateStacker: "Перестань выпрашивать больше денег. США и так дали вам слишком много".

Пользователь же Ahmedshimaz3 был лаконичен, груб и беспощаден: "Больше никакого внимания к тебе, братан".

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Согласно оценке Армии обороны страны, по Израилю было выпущено свыше двух тысяч ракет. Вместе с тем десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, еще 1500 получили ранения.