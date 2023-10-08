МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Критика президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина повышает авторитет российского лидера среди граждан США, — такое мнение высказал в беседе с медиа-сетью RNN известный американский журналист Джон Вароли. Американский эксперт заявил, что Байден привел США к катастрофе

По его словам, Байден потерял доверие в глазах многих американцев, что "привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера".

Поясняя парадокс, Вароли отметил, что заявления Байдена о том, что Путин — "злодей", склоняют американцев ко мнению, что настоящий "плохой парень" сидит не в Кремле, а в Белом доме. При этом многие граждане США испытывают разочарование политикой Вашингтона. Журналист утверждает, что главная проблема Соединенных Штатов — отнюдь не внешние противники, а внутренние проблемы, на которые Вашингтон не обращает внимания.

Ранее многие политики США выражали свое недовольство Белым домом из-за разрушительной государственной политики. В частности, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призывала Байдена прекратить вооружать Киев и обратить внимание на насущные проблемы Соединенных Штатов, например, на массовый наплыв нелегальных мигрантов, повышение цен на топливо и жилищные услуги.