ВАШИНГТОН, 7 окт — ПРАЙМ. В Белом доме намерены выступить с обращением к конгрессу, чтобы запросить для Киева новый крупнейший пакет военной помощи, сообщило издание Telegraph, ссылаясь на свои источники. Байден, сам того не ведая, повышает авторитет Путина, утверждает RNN

В материале газеты отмечается, что в администрации президента США Джо Байдена уверены, что лучшей возможностью получить поддержку от законодателей является предложение "единого пакета размером до 100 миллиардов долларов". В случае успеха, администрация будет обладать средствами для помощи Киеву до новых президентских выборов, которые состоятся в США в ноябре 2024 года.

Согласно информации Telegraph, Белый дом сейчас составляет план пакета. Отмечается, что идею "большого пакета помощи" поддерживают многие из администрации.

"Сторонники Украины хотят, чтобы был принят единый закон, и больше не нужно было иметь с этим дело до следующих выборов", — рассказал газете ее источник.

Запрос Байдена о предоставлении Киеву поддержки на сумму $24 млрд почти стал поводом для временного прекращения работы кабмина США. Представители Республиканской партии в конгрессе не поддержали бюджет для федеральных органов власти, в который входили и деньги для Украины. В качестве компромисса приняли временный бюджет, в который помощь Киеву не вошла. Кроме того, спикер палаты представителей Кевин Маккарти потерял свой пост, так как некоторые республиканцев посчитали, что он тайно договорился с администрацией по пакету помощи. Сейчас Вашингтон не располагает новыми средствами для Киева, при этом согласованной ранее суммы хватит лишь на краткосрочный период.

Американские СМИ отмечают, что стоимость военной, экономической и гуманитарной поддержки Украины уже обошлась Вашингтону в $100 млрд.