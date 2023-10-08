ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт — ПРАЙМ. Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, это означает переход государства в состояние войны, сообщила канцелярия израильского премьера. "Черный день". Нетаньяху пообещал возмездие Израиля

"Военно-политический кабинет вчера вечером одобрил состояние войны и, соответственно, начало крупных военных операций. Это соответствует статье 40 Основного закона правительства. Война, навязанная Государству Израиль в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06.00", — сказано в сообщении.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. В пресс-службе израильской армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.