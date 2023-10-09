МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Политика президента США Джо Байдена вызвала тяжелый миграционный кризис в стране, расплачиваться за который вынуждена Украина, — такое мнение в материале для The Washington Post высказал колумнист Марк Тиссен. Байден, сам того не ведая, повышает авторитет Путина, утверждает RNN

"Выступающие против Украины американские правые неустанно повторяют: президент Байден больше заботится о защите украинских границ, чем наших, — пишет Тиссен. — И проблема здесь в том, что они правы".

Президент Байден, по мнению автора, поспособствовал возникновению "самого тяжелого кризиса на границе" за всю американскую историю, а вместе с тем лишь за прошлый год более 106 граждан США умерли от передозировки наркотиков, в том числе от фентанила, который поставляется контрабандой через границу.

"Ситуация настолько жуткая, что даже демократы обращают на нее внимание Байдена", — возмущается журналист и при этом подчеркивает, что Байден имел возможность добиться исполнения действующих законов в сфере миграции и границы, как это делал его предшественник Барак Обама, но решил этого не делать, и теперь ситуация выходит из-под контроля, в результате чего среди республиканцев снижается поддержка Украины.

По утверждению Тиссена, Байден дал республиканцам "возможность выступить против сохранения лидирующей роли США в поддержке Украины". При этом в статье говорится, что сегодня остается неясным, будет ли преемник смещенного экс-спикера конгресса Кевина Маккарти увязывать поддержку Украины с охраной границы, и попытается ли группа республиканцев, принудившая Маккарти к отставке, заблокировать эти усилия.

Вместе с тем проблема безопасности границ решается не конгрессом, а Белым домом, глава которого отказывается использовать законы, хотя имеет для этого и ресурсы, и полномочия.

Пока Байден не начнет использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы для наведения порядка на границе, ситуация будет все больше выходить из-под контроля, а "расплачиваться за это будет Украина", подытоживает автор.