МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Глава Минэнернго Израиля Исраэль Кац поручил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа, передает издание Times of Israel. Песков прокомментировал предсказание Жириновского об Украине и Израиле

"Я поручил, чтобы водоснабжение из Израиля в Газу было немедленно перекрыто", — сказал он.

По словам израильского министра, подачу электроэнергии и топлива прекратили два дня назад.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант ранее отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, туда будут прекращены поставки продовольствия, газа, энергии.

Сектор Газа — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре принадлежит частично признанному государству Палестина. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергали план ООН, назвав его катастрофой.