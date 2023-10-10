МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден дал показания прокуратуре США в рамках расследования о ненадлежащем хранении секретных документов, сообщает пул журналистов Белого дома со ссылкой на представителя американской администрации Иана Сэмса.

Президент США Джо Байден

Байден, сам того не ведая, повышает авторитет Путина, утверждает RNN

"Президент был допрошен в рамках расследования, которое ведется под руководством специального прокурора Роберта Хура", — цитирует пресс-пул слова Сэмса.

Указывается, что дача показаний носила добровольный характер и проходила в течение двух дней — в воскресенье и понедельник — в Белом доме.

В январе министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.

Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.

Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.