МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ответные действия Израиля в секторе Газа могут привести к более масштабной войне, в которую будут вовлечены Иран и Турция, предупредил на своей странице в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. "Конец гегемонии". Атака ХАМАС – лишь один из симптомов, пишет Bloomberg

По его оценке, "гнев и отвращение всего мусульманского мира из-за уничтожения Газы и ее населения в конечном итоге могут спровоцировать более масштабную войну, в которую может быть вовлечен Иран и даже Турция".

Этот сценарий, как считает Макгрегор, возможен в случае бездействия "Хезболлы". Если Израиль подвергнется атакам со стороны Южного Ливана, то его сухопутные силы, по мнению полковника, "будут истощены до предела". При этом он добавил, что в случае расширения числа участников противостояния, в стороне не сможет остаться и Египет.

"Иными словами, мир может кардинально измениться", — резюмировал экс-советник Пентагона.

Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа 7 октября. После массированных ракетных ударов бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. При этом Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.

В понедельник ливанское движение "Хезболла" заявило об обстрелах объектов израильской армии после гибели трех своих бойцов. Армия Ливана подтвердила обстрел Израилем приграничных районов на юге Ливана.