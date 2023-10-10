ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт — ПРАЙМ. Четверо граждан России числятся погибшими в Израиле после начала обострения палестино-израильского конфликта, еще шестеро россиян считаются пропавшими без вести, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны. Росавиация ограничит ночные вылеты в Израиль до 16 октября

"С прискорбием сообщаем, что согласно актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17.00 10 октября (время совпадает с мск) четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. В настоящее время занимаемся выяснением всех обстоятельств", — говорится в сообщении.

"В предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся шестеро российских граждан", — добавили в дипломатической миссии.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов после ракетного обстрела и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля объявила о режиме готовности к войне.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и сообщило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.