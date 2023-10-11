МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Накат поезда без пассажиров на стоящий на платформе состав произошел на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, машинист получил травму, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Собянин победил на выборах мэра Москвы безоговорочно во всех районах

"Сегодня в 10.30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Среди пассажиров серьёзно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь", — написал он в Telegram.

По словам столичного мэра, необходимую поддержку и помощь окажут всем.

Собянин добавил, что движение поездов по салатовой ветке запустят в ближайшие часы. В данный момент, отметил он, проводятся ремонтные работы.

Ранее представитель экстренных служб Москвы рассказал РИА Новости, что на станции "Печатники" столкнулись два поезда, на место направили спасателей. Столичный дептранс подчеркивал в телеграм-канале, что в 10:22 произошел накат состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд. Как добавило ведомство, приостановлено движение от станции "Люблино" до станции "Дубровка" салатовой ветки.