МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Накат поезда без пассажиров на стоящий на платформе состав произошел на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, машинист получил травму, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы С. Собянин посетил Боткинскую больницу

Собянин победил на выборах мэра Москвы безоговорочно во всех районах

"Сегодня в 10.30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Среди пассажиров серьёзно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь", — написал он в Telegram.

По словам столичного мэра, необходимую поддержку и помощь окажут всем.

Собянин добавил, что движение поездов по салатовой ветке запустят в ближайшие часы. В данный момент, отметил он, проводятся ремонтные работы.

Ранее представитель экстренных служб Москвы рассказал РИА Новости, что на станции "Печатники" столкнулись два поезда, на место направили спасателей. Столичный дептранс подчеркивал в телеграм-канале, что в 10:22 произошел накат состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд. Как добавило ведомство, приостановлено движение от станции "Люблино" до станции "Дубровка" салатовой ветки.