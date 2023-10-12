МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Опрошенные РИА Новости участники рынка оценили возможный рост стоимости чашки кофе в России в 10-15%, отметив влияние курса валют и подорожавших кредитов — однако некоторые сорта могут подешеветь, да и говорить об обвале качества некорректно. Российские кофейни могут снизить требования к качеству кофе

"Кофейни менее чувствительны к поднятию цены. У них есть возможность поднять цены на 10 рублей за чашку, хотя, конечно, маржа в процентах у них упадет. А вот розница вся загружена кофе по курсу около 85 рублей за доллар, но пока не повышает цены из-за регуляторных факторов", — рассказал совладелец компании "Сварщица Екатерина", многократный чемпион России по кофейным номинациям Дмитрий Бородай.

По его словам, в IV квартале этого года или в I квартале следующего возможно повышение стоимости в рознице на 10-15%, если курс доллара останется в вилке 95-105 рублей. Кофейни же, не исключает эксперт, отыграют этот рост раньше.

"В спешалти [верхний сегмент кофейного рынка] подорожало финансирование, а многие возят не за свои деньги. Сам кофе дорожает по региональным факторам. Например, в прошлом году взлетела Эфиопия из-за двукратной разницы официального и реального курса эфиопского быра. Сейчас начинается урожай, и есть предпосылки, что она, наоборот, подешевеет", — добавил Бородай.

Глобальный рынок арабики показывает снижение последние 4 месяца на 15-17%, а основной рост цен на кофе в России, по его мнению, связан с курсовыми разницами, это сейчас основной фактор. "И при таком росте доллара он и дальше будет расти", — подчеркнул бизнесмен.

Рост издержек прогнозирует и владелица сети спешалти-кофеен в Москве Кристина Козлова — но, по ее словам, для удержания лояльной аудитории имеет смысл максимально оттягивать смену ценников.

"Ситуация на рынке непростая, так как цены выросли очень заметно на все, в отличие от зарплат. Поэтому я бы на месте других кофейных проектов воздержалась от повышения цен. <…> Однако повышение стоимости будет неизбежным, и мне кажется, что минимальное увеличение составит 10%", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, это связано с повышением стоимости не только зерна, но и упаковки для формата "с собой", молочной продукции, иных ингредиентов и полуфабрикатов.

Во вторник менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко заявил РИА Новости, что кофейни в стране могут снизить требования к качеству кофе из-за колебаний курса валют и роста цен, при этом для изменения стран-поставщиков кофейных зерен в ближайшее время предпосылок нет.

Козлова поддержала и тезис о том, что в кофейнях ожидается снижение качества зерна — или как минимум попытки найти более "дешевых" поставщиков.

"Обжарщики вынуждены закупать более бюджетные лоты, чтобы сохранять вилку цен, которые устроили бы кофейни. Также я вижу тренд в новых возможностях обработки зерна, ферментации в том числе", — пояснила она.

По ее словам, текущая ситуация еще дает кофейням пространство для выбора: или поднять стоимость, или снизить маржу и пересмотреть издержки в пользу лояльного покупателя.

В свою очередь директор по маркетингу компании "МилФудс", управляющей брендом Poetti, Михаил Глухов выразил сомнения в значительной потере качества зерна в заведениях.

"Не думаю, что качество кофе в кофейнях существенно просядет. В зоне риска, вероятнее, окажутся игроки, работающие исключительно с зерном класса спешалти", — полагает он.

Глухов также отметил, что в сегменте HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) себестоимость кофе в цене чашки невелика и составляет от 5% до 20% в зависимости от уровня заведения и его позиционирования.

Поэтому гибкие игроки ресторанного бизнеса, способные управлять маржинальностью, не пойдут на сделку с качеством напитков, а сделают ставку на обжарщиков, способных в долгосрочной перспективе гарантировать постоянство качества, полагает эксперт.