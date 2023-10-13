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2023
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Путин заявил, что идет утечка оружия с Украины движению ХАМАС
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Президент России Владимир Путин выразил сомнения в том, что были поставки оружия для ХАМАС с Украины, но при этом допустил, что имеет место утечка вооружений из этой страны. "Я... ПРАЙМ, 13.10.2023
общество , новости, украина, израиль, сектор газа, утечка оружия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил сомнения в том, что были поставки оружия для ХАМАС с Украины, но при этом допустил, что имеет место утечка вооружений из этой страны.
"Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен — очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать", — заявил он на пресс-конференции, посвященной подведению итогов визита в Киргизию.
У Москвы, по его словам, есть данные о продажах вооружения в том числе на Ближний Восток. "У меня нет симпатии к сегодняшнему руководству Украины — понятно — но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь в этом, конечно. А поток идет, конечно, там поток целый", — добавил Путин.