БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил сомнения в том, что были поставки оружия для ХАМАС с Украины, но при этом допустил, что имеет место утечка вооружений из этой страны. Посольство России в Израиле сообщило о росте числа погибших сограждан

"Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен — очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать", — заявил он на пресс-конференции, посвященной подведению итогов визита в Киргизию.

У Москвы, по его словам, есть данные о продажах вооружения в том числе на Ближний Восток. "У меня нет симпатии к сегодняшнему руководству Украины — понятно — но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь в этом, конечно. А поток идет, конечно, там поток целый", — добавил Путин.