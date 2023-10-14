МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Израиль и Египет приняли решение открыть КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа с 12.00 до 17.00, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника. Жителям Газы продлили время для перемещения на юг сектора

"Два партнера США согласились держать единственный переход из Газы в Египет открытым с 12.00 до 17.00", — сказано в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что Израиль и Египет согласились пропустить граждан США через КПП "Рафах". Но, по словам чиновника, у Вашингтона нет подтверждения того, что договоренность исполняется.

Первоначально Израиль в субботу утром потребовал от проживающих на севере анклава палестинцев переместиться на юг, что отвергли назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу, назвав это "второй накбой" (исходом — ред.) после первого насильственного переселения палестинцев с их земель в 1948 году.

В пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что Израиль предписал населению и сотрудникам организации на севере сектора переместиться в его южную часть в течение 24 часов. ООН призвала отменить данное предписание, пояснив, что перемещение 1,1 миллиона человек будет иметь разрушительные гуманитарные последствия.

Израильский ультиматум является преступлением против человечности и нарушением международного гуманитарного права, заявила ранее спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц Паула Гавирия Бетанкур.