МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Украине и Израилю придется бороться за поставки оружия в связи с ограниченными ресурсами НАТО, заявил в статье для Welt обозреватель Кристоф Шильц. Зеленский попросил НАТО помочь победить "оружие Путина"

Он отметил: "Страны НАТО не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность, и, помимо высокой стоимости, следует добавить, что запасы вооружений ограничены, в частности, это касается артиллерийских боеприпасов и современных систем ПВО, таких как Iris-T и Patriot. И Израиль, и Украина остро в них нуждаются".

Вместе с тем Шильц сообщил, что в кулуарах Североатлантического альянса уже активно обсуждают "конкуренцию за ресурсы".

По словам обозревателя, сложившаяся ситуация "встревожила" президента Украины Владимира Зеленского, и он решил лично попросить у НАТО нарастить поставки вооружения.

В начале недели западные СМИ писали, что в европейских странах появились опасениях в связи с возможной нехваткой боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.

Помимо этого, американский телеканал NBC, ссылаясь на данные источника в Белом доме, передал, что Вашингтон рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.