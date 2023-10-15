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2023
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Министр финансов Украины высказался о состоянии западных партнеров
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Западные партнеры Киева проявляют слабость, заявил в беседе с Reuters министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, он наблюдает "большую усталость, большую слабость... ПРАЙМ, 15.10.2023
общество , экономика, мировая экономика, новости, украина, минфин, запад, партнеры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Западные партнеры Киева проявляют слабость, заявил в беседе с Reuters министр финансов Украины Сергей Марченко.
По его словам, он наблюдает "большую усталость, большую слабость наших партнеров, они хотели бы забыть про войну".
Глава украинского Минфина объяснил возникшую ситуацию грядущими президентскими выборами в США и выборами в Европарламент в 2024 году, а также упомянул "геополитические перемены". При этом он отметил, что Украина на переговорах теперь вынуждена прикладывать "в два раза больше усилий" по сравнению с прошлым годом.
Агентство Reuters напомнило, что Киев продолжит зависеть от финансовой помощи Запада в течение будущего года, невзирая на дополнительный доход от налогов и займы на внутреннем рынке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сделал замечание о растущей усталости Запада от Украины, отметив, что западных налогоплательщиков возникает все больше вопросов к тому, каким образом расходуются выделенные Украине средства.