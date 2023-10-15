МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Западные партнеры Киева проявляют слабость, заявил в беседе с Reuters министр финансов Украины Сергей Марченко. В Польше признали, что поляки играют унизительную роль по указке Запада

По его словам, он наблюдает "большую усталость, большую слабость наших партнеров, они хотели бы забыть про войну".

Глава украинского Минфина объяснил возникшую ситуацию грядущими президентскими выборами в США и выборами в Европарламент в 2024 году, а также упомянул "геополитические перемены". При этом он отметил, что Украина на переговорах теперь вынуждена прикладывать "в два раза больше усилий" по сравнению с прошлым годом.

Агентство Reuters напомнило, что Киев продолжит зависеть от финансовой помощи Запада в течение будущего года, невзирая на дополнительный доход от налогов и займы на внутреннем рынке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сделал замечание о растущей усталости Запада от Украины, отметив, что западных налогоплательщиков возникает все больше вопросов к тому, каким образом расходуются выделенные Украине средства.