МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. На сегодняшний день в России нет масштабной дискриминации работающих отцов, есть лишь отдельные случаи нарушения их трудовых прав, сообщил РИА Новости правовой департамент Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Правительство утвердило даты праздников и выходных дней в 2024 году

"Говорить о трудовой дискриминации работников-отцов как о массовом явлении нельзя. Случаи нарушения прав фиксируются, но обусловлены они больше общей правовой культурой работодателей, допускающих и иные типы нарушений прав работников. Статьей 3 Трудового кодекса РФ установлена недопустимость дискриминации по признаку семейного положения", — сказано в сообщении.

Отмечается, что положения российского трудового законодательства гарантируют защиту прав обоих родителей, при этом разница в объеме предоставления таких гарантий объясняется особой традиционной социальной ролью матери в семье.

"В том случае, если ребенок воспитывается без матери, объем "материнских" прав (ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и другие) переходит к отцу (статья 264 Трудового кодекса РФ)", — пояснили в департаменте и добавили, что права работников с детьми чаще всего нарушаются в сфере малого бизнеса, потому что он в большей степени подвержен рыночной нестабильности.

Работодатели стараются "оградить" себя от лишних издержек и не трудоустраивают таких кандидатов, отмечается в сообщении.

В третье воскресенье октября в России отмечается день отца, который в этом году выпал на 15 число.