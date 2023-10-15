МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Требование о выводе медучреждений в секторе Газа равносильно смертному приговору для пациентов, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), решительно осудив приказ Израиля об эвакуации 22 больниц с севера на юг анклава. Отмечается, что в них проходят лечение две тысячи пациентов. New York Times узнала, почему Израиль перенес наземную операцию

"Вынуждение более двух тысяч пациентов переместиться в южную часть сектора Газа, где медицинские учреждения уже работают на пределе возможностей и неспособны справиться с резким ростом числа пациентов, может быть равнозначно смертному приговору", — сказано в заявлении ВОЗ, опубликованном на ее странице в социальной сети Х.

Организация отметила, что многие пациенты данных медучреждений в силу своего тяжелого состояния рискуют умереть в случае эвакуации, такие действия только усугубят текущую гуманитарную и медицинскую катастрофу.

ВОЗ призвала Израиль немедленно отменить приказ об эвакуации и обеспечить защиту медучреждений, работников, пациентов и гражданских лиц.

Израиль в субботу утром потребовал от проживающих на севере анклава палестинцев переместиться на юг, что отвергли назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу, назвав это "второй накбой" (исходом — ред.) после первого насильственного переселения палестинцев с их земель в 1948 году.

В пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что Израиль предписал населению и сотрудникам организации на севере сектора переместиться в его южную часть в течение 24 часов. ООН призвала отменить данное предписание, пояснив, что перемещение 1,1 миллиона человек будет иметь разрушительные гуманитарные последствия.

Израильский ультиматум является преступлением против человечности и нарушением международного гуманитарного права, заявила ранее спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц Паула Гавирия Бетанкур.