МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. На юге сектора Газа с 10.00 по 13.00 воскресенья будет открыт гуманитарный коридор, заявила Армия обороны Израиля. ВОЗ призвала Израиль отменить приказ об эвакуации больниц в секторе Газа

"Жители города Газа и северной части сектора Газа, в прошедшие дни мы призывали вас переместиться в южную зону для вашей безопасности. Мы хотим проинформировать вас, что Армия обороны Израиля не будет проводить никаких операций вдоль этой дороги с 10.00 по 13.00 (совпадает с мск). В течение этого времени, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью, чтобы переместиться на юг из северной части сектора Газа", — сказано в сообщении, опубликованном на странице Армии обороны Израиля в соцсети Х.

На прикрепленной к сообщению карте анклава в качестве дороги для гумкоридора выделена улица Салах-эд-Дин.

Израиль в субботу утром потребовал от проживающих на севере анклава палестинцев переместиться на юг, что отвергли назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу, назвав это "второй накбой" (исходом — ред.) после первого насильственного переселения палестинцев с их земель в 1948 году.

В пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что Израиль предписал населению и сотрудникам организации на севере сектора переместиться в его южную часть в течение 24 часов. ООН призвала отменить данное предписание, пояснив, что перемещение 1,1 миллиона человек будет иметь разрушительные гуманитарные последствия.

Израильский ультиматум является преступлением против человечности и нарушением международного гуманитарного права, заявила ранее спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц Паула Гавирия Бетанкур.