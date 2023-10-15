ДОХА, 15 окт — ПРАЙМ. Три последних операций в Секторе газа подтверждают, что Израиль выходит за рамки самообороны, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье, 15 октября, на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Израиль и Египет согласились открыть КПП "Рафах", сообщили СМИ

В ходе операций погибли 12,5 тысячи гражданских палестинцев, 2,5 тысячи их них были детьми.

Блинкен совершает турне по арабским странам на фоне эскалации конфликта в Израиле.

"Та ответная реакция, которая сейчас наблюдается, выходит за рамки самообороны. Это беспрецедентный кризис. Мы прилагаем все усилия, чтобы уменьшить эскалацию. Если будет промедление с решениями по прекращению военных действий, еще больше мирных людей пострадают", — подчеркнул ас-Сиси.

Невозможность политически решить данный вопрос отбирает надежду палестинцев мирно отстоять свои права, заключил президент Египта.