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Президент Египта считает, что Израиль выходит за рамки самообороны
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Три последних операций в Секторе газа подтверждают, что Израиль выходит за рамки самообороны, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье, 15 октября, на встрече с... ПРАЙМ, 15.10.2023
общество , новости, египет, израиль, палестино-израильский конфликт, сектор газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ДОХА, 15 окт — ПРАЙМ. Три последних операций в Секторе газа подтверждают, что Израиль выходит за рамки самообороны, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье, 15 октября, на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В ходе операций погибли 12,5 тысячи гражданских палестинцев, 2,5 тысячи их них были детьми.
Блинкен совершает турне по арабским странам на фоне эскалации конфликта в Израиле.
"Та ответная реакция, которая сейчас наблюдается, выходит за рамки самообороны. Это беспрецедентный кризис. Мы прилагаем все усилия, чтобы уменьшить эскалацию. Если будет промедление с решениями по прекращению военных действий, еще больше мирных людей пострадают", — подчеркнул ас-Сиси.
Невозможность политически решить данный вопрос отбирает надежду палестинцев мирно отстоять свои права, заключил президент Египта.