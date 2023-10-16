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Американский генерал рассказал, как поддержка Киева изменила армию США
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Поставки вооружений на Украину истощили американские запасы, из-за чего Соединенные Штаты не смогут участвовать в других конфликтах, заявил в эфире телеканала Fox News генерал... ПРАЙМ, 16.10.2023
новости, общество , впк, экономика, сша, армия, украина, поставки, оружие, экспертное мнение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Поставки вооружений на Украину истощили американские запасы, из-за чего Соединенные Штаты не смогут участвовать в других конфликтах, заявил в эфире телеканала Fox News генерал армии США в отставке Дон Болдук.
Он отметил: "Это тревожный сигнал для американского народа. За время пребывания у власти администрации Байдена наши вооруженные силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены. С точки зрения логистики мы не можем обеспечить участие в нескольких конфликтах, происходящих одновременно. И это весьма прискорбно".
Генерал подчеркнул, что на протяжении последних лет администрация США думает о чем угодно, но только не о "способах вести и выигрывать войны".
После чего он добавил: "Мы не можем обманывать американцев на этот счет. Нам нужно начать говорить правду, чего мы не делали уже очень давно".
Россия неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВС России.