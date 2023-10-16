МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Поставки вооружений на Украину истощили американские запасы, из-за чего Соединенные Штаты не смогут участвовать в других конфликтах, заявил в эфире телеканала Fox News генерал армии США в отставке Дон Болдук. США продемонстрировали, как на самом деле относятся к Украине

Он отметил: "Это тревожный сигнал для американского народа. За время пребывания у власти администрации Байдена наши вооруженные силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены. С точки зрения логистики мы не можем обеспечить участие в нескольких конфликтах, происходящих одновременно. И это весьма прискорбно".

Генерал подчеркнул, что на протяжении последних лет администрация США думает о чем угодно, но только не о "способах вести и выигрывать войны".

После чего он добавил: "Мы не можем обманывать американцев на этот счет. Нам нужно начать говорить правду, чего мы не делали уже очень давно".

Россия неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВС России.