2023-10-16T08:40:52+03:00
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2023-10-16T08:40:52+03:00
2023
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Израиль решил временно прекратить огонь в гуманитарных целях, сообщили СМИ
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Израиль прекратит огонь по югу сектора Газа с 9.00 мск на пять часов, сообщает телеканал i24. "Ожидаемое гуманитарное прекращение огня со стороны Израиля, как сообщается, начнется... ПРАЙМ, 16.10.2023
общество , новости, израиль, сектор газа, палестино-израильский конфликт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Израиль прекратит огонь по югу сектора Газа с 9.00 мск на пять часов, сообщает телеканал i24.
"Ожидаемое гуманитарное прекращение огня со стороны Израиля, как сообщается, начнется в 9.00 только для южной части сектора Газа и продлится около пяти часов", — сказано в материале телеканала.
Журналисты отметили, что в указанный период ряду жителей анклава разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах", а также в сектор допустят гуманитарную помощь.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде анклава, которая подразумевает приостановку поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.