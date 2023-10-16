МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Израиль прекратит огонь по югу сектора Газа с 9.00 мск на пять часов, сообщает телеканал i24. Байден высказался о перспективах оккупации сектора Газа Израилем

"Ожидаемое гуманитарное прекращение огня со стороны Израиля, как сообщается, начнется в 9.00 только для южной части сектора Газа и продлится около пяти часов", — сказано в материале телеканала.

Журналисты отметили, что в указанный период ряду жителей анклава разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах", а также в сектор допустят гуманитарную помощь.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде анклава, которая подразумевает приостановку поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.