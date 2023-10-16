ТЕГЕРАН, 16 окт — ПРАЙМ. Тегеран указал в качестве красной линии вторжение Израиля в сектор Газа, заявил РИА Новости первый замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Израиль решил временно прекратить огонь в гуманитарных целях, сообщили СМИ

Вероятные действия Ирана в ответ на наземную операцию Израиля в секторе Газа сейчас являются одним из ключевых вопросов, ответ на который пытаются найти власти ряда стран, эксперты и СМИ. Власти США ранее не исключили, что Тегеран на определенном этапе может напрямую вмешаться в конфликт.

Азизи подчеркнул, что фронт сопротивления Палестины практически не имеет границ.

"Где бы Израиль ни столкнулся с этим фронтом, он обязательно подвергнется нападению с его стороны. Израиль должен осознать, что вторжение в Газу — это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку. Если израильский режим пойдет на такой шаг и не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему придется ждать появления новых фронтов боевых действий против него, а не только одного, как сейчас", — пояснил парламентарий.

По его словам, при развитий описанного выше сценария событий Израиль в результате открытия новых фронтов не сможет выстоять против их сопротивления. По мнению Азизи, это сможет привести не только к поражению Израиля, но и к падению власти в Тель-Авиве и уничтожению государственности.

Израиль 7 октября подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило операции "Потоп Аль-Аксы". После ракетной атаки бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильская начала против ХАМАС операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Кроме, того Израиль объявил о полной блокаде анклава, которая подразумевает приостановку поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.